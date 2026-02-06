العناية بالجمال… سر جديد لنمط حياة صحي لكبار السن في اليابان

أخبار اليابان

سايتاما - (جيجي برس)-- تشهد اليابان انتشار ما يُعرف بـ «الرعاية التجميلية»، وهي خدمات تشمل التجميل والعناية باليدين وتقديم علاجات تجميلية خفيفة لكبار السن في دور الرعاية وغيرها من المرافق، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز مشاركتهم الاجتماعية.

وقد أسهمت هذه الخدمات في «زيادة الابتسامات بين المقيمين وارتفاع مستوى الرضا في جميع المرافق»، بحسب ما أفاد ساتوشي ياماغيوا، رئيس شركة «ميراي بروجكت»، التي تدير مدارس متخصصة في تعليم مهارات الرعاية وتقنيات التجميل لكبار السن.

ومع التوسع المتواصل في هذا المجال، تنظم «جمعية معالجي الصحة اليابانية»، وهي منظمة غير ربحية مقرها مدينة أوساكا غرب اليابان، أكثر من 100 ندوة سنويًا، تشمل دورات تدريبية في العناية باليدين لكبار السن.

وكانت أكاديمية طوكيو للتجميل والعناية التابعة لشركة «ميراي بروجكت» قد افتتحت أول فروعها في حي هاراجوكو بطوكيو عام 2018. واعتبارًا من يناير/ كانون الثاني من هذا العام، باتت الأكاديمية تدير ثمانية فروع في مختلف أنحاء اليابان.

ويتلقى الطلاب في الأكاديمية تدريبًا على كيفية التفاعل مع الأشخاص المصابين بالخرف، ووضع المكياج بطريقة تُخفف من مظهر التجاعيد والبقع المرتبطة بالتقدم في العمر، إلى جانب تقديم علاجات تجميلية تتناسب مع طبيعة البشرة الحساسة.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)