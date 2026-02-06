وجهة اليابان الجديدة في 2026... مدينة بوكيمون الترفيهية ترى النور في طوكيو

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- افتُتحت ”بوكي بارك كانتو“ (PokéPark KANTO)، أول مدينة ملاهي دائمة مستوحاة من سلسلة ألعاب الفيديو اليابانية الشهيرة ”بوكيمون“ (Pokémon)، داخل مدينة الملاهي ”يوميوريلاند“ (Yomiuriland) الواقعة بين طوكيو ومحافظة كاناغاوا، يوم الخميس.

تتألف المنشأة الجديدة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 26,000 متر مربع، من منطقتين رئيسيتين: منطقة ”غابة بوكيمون“ (Pokémon Forest)، وهي مسار طبيعي غني بالأشجار حيث يمكن للزوار التفاعل مع شخصيات بوكيمون في بيئة برية محاكاة، ومنطقة ”مدينة كاياتسوري“ (Sedge Town أو Kayatsuri Town)، وهي منطقة حضرية تضم عروضًا وألعابًا ترفيهية ومتاجر ومرافق أخرى. ويمكن للزوار مشاهدة أكثر من 600 شخصية بوكيمون (تماثيل بحجم حقيقي) منتشرة في المنطقتين، مما يخلق تجربة غامرة تشبه العيش داخل عالم بوكيمون.

وقال كينجيرو إيتو، رئيس مجلس إدارة الشركة المشغلة للمنشأة، في حفل الافتتاح الذي أقيم في اليوم نفسه: ”يسعدني جدًا الاحتفال بافتتاح ’بوكي بارك كانتو‘ هذا العام، الذي يصادف الذكرى الثلاثين لسلسلة بوكيمون“. وتضمن الحفل قص الشريط بحضور الشخصيتين الشهيرتين بيكاتشو (Pikachu) وإيفي (Eevee).

اصطف العديد من الزوار قبل أن يفتح المرفق أبوابه في الساعة العاشرة صباحاً. وقالت امرأة في الثلاثينيات من عمرها من كوماغايا، محافظة سايتاما، شمال طوكيو: ”كنت أتطلع إلى هذا اليوم“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)