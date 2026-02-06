【فيديو】اليابان تفتتح أول مدينة ترفيهية مخصصة لعالم بوكيمون في طوكيو

أخبار اليابان



افتُتح منتزه بوكي بارك كانتو، أول منشأة دائمة خارجية مخصصة لعالم بوكيمون، يوم الخميس الخامس من فبراير/ شباط 2026 داخل مدينة الملاهي يوميوريلاند في محافظة كاناغاوا. يمتد المنتزه على مساحة تزيد عن ستة وعشرين ألف متر مربع ويتيح للزوار الغوص في عالم بوكيمون بشكل حقيقي من خلال منطقتين رئيسيتين هما غابة بوكيمون وهي مسار طبيعي غني بالأشجار يمتد لمسافة حوالي خمسمئة متر حيث يمكن التفاعل مع البوكيمون ومراقبة سلوكياتها في بيئة برية محاكاة، ومدينة كاياتسوري وهي منطقة حضرية نابضة بالحياة تضم عروضاً حية وألعاباً ترفيهية ومسيرات ومتاجر مثل بوكيمون سنتر وبوكي مارت وأنشطة تفاعلية تشمل ركوب مركبات مستوحاة من بيكاتشو وإيفي. يحتوي المنتزه على أكثر من ستمئة بوكيمون تمثل تماثيل بحجم حقيقي أو شبه حقيقي موزعة في المناطق المختلفة مما يتيح التقاط الصور والتفاعل مع الشخصيات المفضلة في أجواء غامرة تشبه عالم اللعبة والأنيمي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)