منظمة التجارة الخارجية اليابانية تروج للثقافة الشعبية اليابانية في القاهرة

القاهرة - (جيجي برس)-- افتتحت منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) فعاليةً للترويج للثقافة الشعبية اليابانية في القاهرة، عاصمة مصر.

وتهدف الفعالية، التي تُقام على مدار يومين اعتبارًا من يوم الجمعة، إلى إبراز سحر الأنيمي والمانغا اليابانية وغيرها من الفنون الثقافية أمام شريحة الشباب في أفريقيا، التي تشهد نموًا متسارعًا، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام الشركات اليابانية المشاركة للتعرّف على الإمكانات الكبيرة التي يزخر بها السوق الأفريقي.

وتُعدّ هذه الفعالية الأولى من نوعها التي تنظمها جيترو وتركّز بشكل خاص على الثقافة الشعبية اليابانية.

وشهدت الفعالية مشاركة 16 شركة ومنظمة يابانية، من بينها شركة بانداي نامكو القابضة المتخصصة في مجال الترفيه، وشركة ياماها لصناعة الآلات الموسيقية.

ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية نحو 3000 زائر.





