اليابان تفوز بالميدالية الفضية في منافسات التزلج الفني للفرق في الألعاب الأولمبية الشتوية

أخبار اليابان

ميلانو - (جيجي برس)-- أحرزت اليابان الميدالية الفضية في منافسات التزلج الفني للفرق ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا، يوم الأحد، مكررةً إنجازها الذي حققته في أولمبياد بكين 2022.

وحصد المنتخب الياباني مجموع 68 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف المنتخب الأمريكي الذي نال 69 نقطة. وسجّل الثنائي ريكو ميورا وريويتشي كيهارا أعلى نتيجة في منافسات التزلج الثنائي، فيما حققت كاوري ساكاموتو أعلى علامة في التزلج الحر الفردي للسيدات.

وفي منافسات التزلج على الجليد، حلّت تسوباكي ميكي في المركز السادس بسباق التزلج المتوازي العملاق للسيدات، بينما خرجت توموكا تاكيوتشي، البالغة من العمر 42 عامًا، من الدور التمهيدي. وشاركت تاكيوتشي في دورتها الأولمبية السابعة على التوالي، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا للرياضيات اليابانيات.

أما في منافسات القَفز العالي للسيدات، فقد تأهلت أربع رياضيات يابانيات إلى النهائيات التي أُقيمت يوم الاثنين، حيث احتلت كوكومو موراس المركز الثاني في الدور التمهيدي.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)