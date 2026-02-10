ترامب يهنئ رئيسة وزراء اليابان على فوزها في الانتخابات

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي على فوز حزبها الليبرالي الديمقراطي الحاكم الساحق في انتخابات مجلس النواب التي جرت يوم الأحد.

وقال ترامب لتاكايتشي في منشور على منصته ”تروث سوشيال“: ”أتمنى لكِ كل التوفيق في تمرير برنامجكِ المحافظ القائم على السلام من خلال القوة“.

وأضاف أن تاكايتشي ”قائدة تحظى باحترام كبير وشعبية واسعة“. وقال إن قرارها ”الجريء والحكيم“ بالدعوة إلى الانتخابات قد أتى بثماره.

واختتم ترامب قائلاً: ”سيظل الشعب الياباني الرائع، الذي أدلى بصوته بحماس كبير، يحظى بدعمي الكامل“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)