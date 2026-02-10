اليابان تدرس خفض ضريبة الاستهلاك… مقترح مرتقب بحلول الصيف

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّحت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، يوم الاثنين، أنها تعتزم طرح مقترح لخفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية إلى الصفر بحلول الصيف.

وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب فوز حزبها الليبرالي الديمقراطي الحاكم الساحق في انتخابات مجلس النواب، يوم الأحد، قالت تاكايتشي: ”سأبذل قصارى جهدي“ لتحقيق إعفاء من ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لمدة عامين في أقرب وقت ممكن. وكان الحزب الليبرالي الديمقراطي قد تعهّد خلال انتخابات مجلس النواب بتسريع المناقشات حول هذه القضية.

ودعت تاكايتشي أحزاب المعارضة للانضمام إلى المجلس الوطني المزمع تشكيله لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي.

وبما أن الحزب الليبرالي الديمقراطي قد فاز بأغلبية الثلثين في مجلس النواب، قالت تاكايتشي إنها ستواجه تحدي مراجعة الدستور الياباني. وتُعدّ هذه الأغلبية في كلا مجلسي البرلمان ضرورية لكي يتمكن البرلمان من اقتراح تعديل دستوري لإجراء استفتاء وطني.

وقالت رئيسة الوزراء: ”أنا مصمم على العمل بجدٍّ لخلق بيئة مناسبة لإجراء استفتاء وطني (حول تعديل الدستور) في أقرب وقت ممكن“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)