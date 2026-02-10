نهاية مرحلة؟ سوني توقف شحن مسجلات بلو-راي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سوني، عملاق الإلكترونيات الياباني، يوم الاثنين، أنها ستتوقف عن شحن جميع مسجلات أقراص بلو راي اعتبارًا من شهر فبراير/ شباط، في ظل انكماش سوق هذه المنتجات مع تزايد الإقبال على خدمات بث وتوزيع الفيديو عبر الإنترنت.

وأوضحت سوني، وهي الوحدة الأساسية ضمن مجموعة سوني، أنها أوقفت بالفعل إنتاج هذه المسجلات، ولن تقوم بطرح أي طرازات جديدة في المستقبل، في حين تعتزم الاستمرار في إنتاج مشغلات أقراص بلو راي.

وكانت سوني قد أطلقت أول مسجل أقراص بلو راي في العالم عام 2003. ويُشار إلى أن أقراص بلو راي تُعد معيارًا للأقراص الضوئية، جرى تطويره ليكون بديلاً لأقراص دي في دي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)