ارتفاع حصيلة ضحايا الثلوج الكثيفة في اليابان إلى 46 شخصًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ارتفع عدد ضحايا موجة الثلوج الكثيفة التي اجتاحت مناطق واسعة من اليابان منذ 21 يناير/ كانون الثاني إلى 46 قتيلًا، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء إزالة الثلوج لتفادي الحوادث.

وذكرت وكالة إدارة الحرائق والكوارث أنه تم تأكيد وفيات مرتبطة بالثلوج في 10 محافظات من أصل 47، معظمها على امتداد ساحل بحر اليابان، وذلك حتى صباح الثلاثاء. وسجّلت محافظة نييغاتا أعلى حصيلة للوفيات، بواقع 17 حالة.

كما أسفرت موجة الطقس القاسي عن إصابة 193 شخصًا بجروح خطيرة و365 آخرين بجروح طفيفة، إضافة إلى تدمير منزل واحد بالكامل وإلحاق أضرار جزئية بمنزلين.

وفي مدينة سابورو شمال البلاد، عُثر نحو ظهر يوم 4 فبراير على جثة رجل يبلغ من العمر 81 عامًا مدفونًا تحت الثلوج في أرض منزله، قبل أن يُعلن عن وفاته في المستشفى. ووفقًا لشرطة محافظة هوكايدو، يُرجّح أنه سقط عرضًا أثناء إزالته الثلوج عن سطح منزله.

وفي بلدة كاوانيشي شمال شرق محافظة ياماغاتا، عُثر يوم السبت على جثة رجل في السبعينيات من عمره مدفونة تحت الثلوج أسفل سقف منزله، وأُعلن لاحقًا عن وفاته. وتشتبه شرطة ياماغاتا في أنه علق تحت كتل الثلج المتساقطة من السقف.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)