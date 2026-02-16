نيسان تتوقع خسارة صافية بقيمة 4.2 مليار دولار في السنة المالية 2025

أخبار اليابان

يوكوهاما - (جيجي برس)-- أعلنت شركة نيسان موتور اليابانية يوم الخميس أنها تتوقع تسجيل خسارة صافية للمجموعة تبلغ 650 مليار ين أي ما يعادل حوالي 4.2 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 2025 التي تنتهي الشهر المقبل، مسجلةً بذلك عامها الثاني على التوالي من الخسائر.

وأرجعت الشركة هذه التوقعات المتشائمة إلى التكاليف الباهظة المتعلقة بإجراءات إعادة الهيكلة، مثل إغلاق المصانع، والتعريفات الجمركية الأمريكية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي من المتوقع أن تضغط على ميزانها التشغيلي بمقدار 275 مليار ين، بالإضافة إلى ضعف المبيعات في اليابان وأوروبا.

وسجلت نيسان خسارة صافية جماعية بلغت 670.8 مليار ين في السنة المالية 2024. كما خفضت توقعاتها لمبيعات السيارات العالمية للسنة المالية 2025 بمقدار 50,000 وحدة لتصل إلى 3.2 مليون وحدة.

ولم تكن الشركة قد نشرت سابقًا توقعات نهائية للسنة المالية.

قال إيفان إسبينوزا، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة نيسان، في مؤتمر صحفي: ”نيسان تسير على الطريق الصحيح نحو التعافي. نحن نتخذ الخطوات اللازمة بحزم وثبات لتحقيق تعافٍ مستدام وبدء فصل جديد في تاريخ نيسان“.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)