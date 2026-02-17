اليابان تشارك في جهود تعزيز الاستقرار بين الشباب في قطاع غزة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح تاكيشي أوكوبو، السفير الياباني المكلّف بدعم إعادة إعمار الأراضي الفلسطينية، في مقابلة مع وكالة جيجي برس يوم الاثنين، بأن اليابان تعتزم مساعدة شباب غزة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وحمايتهم من الوقوع في براثن التطرّف.

وأوضح أوكوبو أن ذلك يمكن أن يتحقق من خلال تقديم «مساعدات تمنح الأمل للشباب»، الذين يشكّلون أكثر من 60% من سكان قطاع غزة.

وخلال زيارة أجراها إلى مجمّع صناعي في غزة قبل اندلاع القتال بين إسرائيل وحركة حماس في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قال أوكوبو إنه اطّلع على منتجات «عالية الجودة» تُصنَّع هناك.

وأشار المبعوث الياباني إلى أن غزة تضم عددًا كبيرًا من الشباب الذين يُظهرون «مواهب إبداعية رغم الظروف الصعبة». وكشف عن مقترح لتنظيم مسابقات تجارية عبر الإنترنت، يحصل الفائزون فيها على تمويل للدراسة في اليابان. كما اقترح تقديم أطراف صناعية، وتوفير مساكن مؤقتة، وأجهزة مبسطة لتنقية المياه.

وأكد أوكوبو أن اليابان قدّمت لفلسطين مساعدات «فريدة من نوعها» حتى الآن، شملت «دعمًا تقنيًا يقدّمه خبراء يعيشون جنبًا إلى جنب مع السكان المحليين»، إضافة إلى برنامج مساعدات يعتمد على توظيف أصول وخبرات الدول الآسيوية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)