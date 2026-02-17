فيلم «كوكوهو» يحقق 20 مليار ين في شباك التذاكر الياباني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة توهو، الموزعة للأفلام، يوم الاثنين، أن فيلم «كوكوهو» حقق إيرادات بلغت 20,008.51 مليون ين في شباك التذاكر الياباني حتى يوم الأحد.

ويواصل الفيلم، الذي بدأ عرضه في يونيو من العام الماضي، تحطيم رقمه القياسي كأعلى فيلم ياباني تحقيقًا للإيرادات، وهو الرقم الذي سجّله في نوفمبر/ تشرين الثني الماضي.

وذكرت شركة كوجيو تسوشينشا المتخصصة في بيانات صناعة السينما، أن «كوكوهو» يحتل حاليًا المرتبة العاشرة ضمن قائمة أعلى الأفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما اليابانية، بما يشمل الأفلام الغربية وأفلام الأنيمي. وبذلك تجاوز فيلم الأنمي قلعة هاول المتحركة للمخرج هاياو ميازاكي، الذي عُرض عام 2004 وحقق إيرادات بلغت 19.6 مليار ين.

فيلم «كوكوهو» — الذي يعني عنوانه «الكنز الوطني» — من إخراج لي سانغ إيل، وهو مقتبس عن رواية للكاتب شويتشي يوشيدا تحمل الاسم نفسه. ويروي العمل قصة حياة ممثل كابوكي متقلبة، كرّس حياته لفنه رغم التحديات.

كما رُشّح ثلاثة أشخاص، من بينهم كيوكو تويوكاوا، لجوائز جوائز الأوسكار في فئتي أفضل مكياج وأفضل تصفيف شعر، على أن يُقام حفل توزيع الجوائز في مارس المقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)