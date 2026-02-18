ترامب ينسب الفضل لنفسه في فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات اليابانية

أخبار اليابان

واشنطن - (جيجي برس)-- نسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الفضل لنفسه في الفوز الكبير الذي حققه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان في انتخابات مجلس النواب الأخيرة.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إير فورس ون إن رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي، التي ترأس أيضًا الحزب الليبرالي الديمقراطي، أرجعت نجاح الحزب في انتخابات مجلس النواب التي أُجريت في 8 فبراير/شباط إلى تأييده لها.

وأضاف ترامب: «هذا أمر جيد للغاية، لأننا نتمتع بعلاقة ممتازة معها ومع اليابان».

وخلال الحملة الانتخابية، كتب ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه منح تاكايتشي «تأييده الكامل والتام».

من جانبها، كتبت تاكايتشي باللغة الإنكليزية في منشور على منصة إكس بعد يوم من الانتخابات: «أنا ممتنة للغاية للرئيس دونالد جيه. ترامب على كلماته الطيبة».





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)