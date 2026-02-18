مدعية عامة في اليابان ترفع دعوى ضد الدولة بتهمة اعتداء جنسي من قبل رئيسها

أخبار اليابان

أوساكا - (جيجي برس)-- رفعت مدعية عامة يابانية دعوى قضائية ضد الدولة للمطالبة بتعويضات على خلفية قضية اعتداء جنسي بارزة تورّط فيها رئيس سابق لمكتب الادعاء العام في محافظة أوساكا.

وتطالب الدعوى، المقدَّمة أمام محكمة أوساكا، بتعويضات إجمالية تُقدَّر بنحو 83 مليون ين من الدولة، ومن الرئيس السابق للمكتب، إضافة إلى عدد من كبار المدعين العامين الذين كانوا في مناصبهم وقت وقوع الحادث.

وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء، قالت المدعية إن حياتها «تضررت بشدة بسبب رد الفعل غير الملائم من جانب النيابة العامة على مدى العامين الماضيين منذ الإبلاغ عن الاعتداء». وأضافت: «آمل أن توضح المحكمة أوجه القصور في أداء النيابة العامة، وأن تُتخذ إجراءات فعّالة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث».

وفي القضية الجنائية ذاتها، وُجهت اتهامات إلى كينتارو كيتاغاوا (66 عامًا) بالاعتداء الجنسي على المدعية داخل منزله في مدينة أوساكا في سبتمبر/أيلول 2018. وكان كيتاغاوا قد أقرّ بالاتهامات خلال الجلسة الأولى من محاكمته، قبل أن يتراجع لاحقًا عن اعترافه، مدعيًا أنه كان يعتقد بوجود موافقة من الطرف الآخر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)