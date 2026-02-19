اليابان تصادر ما يزيد على 3 أطنان من المخدرات في 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة المالية اليابانية يوم الثلاثاء أن كمية المخدرات غير المشروعة التي صادرتها سلطات الجمارك في عام 2025 ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 3211 كيلوغرامًا، متجاوزةً حاجز ثلاثة أطنان لأول مرة منذ ست سنوات.

وشمل هذا الإجمالي طنًا واحدًا من القنب صودر في جمارك طوكيو في يونيو/حزيران الماضي.

في المقابل، ضبطت الجمارك 840 كيلوغرامًا من المنشطات، بانخفاض نسبته 53% على أساس سنوي. غير أن كمية المنشطات التي جرى تهريبها عبر ركاب الطائرات تضاعفت تقريبًا لتبلغ 664 كيلوغرامًا.

كما ارتفعت كمية القنب المضبوطة بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 1531 كيلوغرامًا، فيما تضاعفت تقريبًا كمية «المخدرات المحددة» — بما في ذلك الإيتوميدات، المعروفة باسم «سجائر الزومبي» — أربع مرات لتبلغ 41 كيلوغرامًا.

وفي سياق متصل، صادرت سلطات الجمارك 425 كيلوغرامًا من سبائك الذهب، بانخفاض نسبته 68% مقارنة بالعام السابق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)