اعتبارًا من أبريل… منع استخدام الشواحن المحمولة على الرحلات الجوية في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة يوم الأربعاء أن وزارة النقل اليابانية تعتزم حظر استخدام شواحن الطاقة المحمولة (باور بنك) على متن الطائرات اعتبارًا من أبريل/نيسان المقبل.

ووفقًا للمصادر، ستضع الوزارة كذلك حدًا أقصى لعدد الشواحن المحمولة المسموح بها لكل راكب، بحيث لا يتجاوز العدد شاحنين لكل شخص.

وتأتي هذه الخطوة عقب سلسلة حوادث انبعث فيها دخان من شواحن طاقة محمولة أو اشتعلت فيها النيران أثناء الرحلات الجوية، كما تتماشى مع خطة منظمة الطيران المدني الدولي لاعتماد لوائح جديدة في أواخر مارس/آذار.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، اندلع حريق على متن طائرة ركاب في مطار بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية، ويُعتقد أن سببه اشتعال شاحن طاقة محمول داخل مكان وضع الأمتعة.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، دعت الوزارة وشركات الطيران الركاب إلى إبقاء شواحنهم المحمولة في متناول اليد بدلًا من تخزينها، واستخدامها في أماكن يمكن مراقبة حالتها فيها بشكل مستمر.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)