اعتقال شاب سوري في غرب اليابان للاشتباه بتورطه في التخلص من جثة

أخبار اليابان

شيغا - (جيجي برس)-- ألقت الشرطة اليابانية، يوم الأربعاء، القبض على شاب سوري يبلغ من العمر 22 عامًا للاشتباه في تخلّصه من جثة امرأة في منطقة زراعية بمدينة مايبارا غرب اليابان.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به، محمد حمود، وهو عاطل عن العمل ويقيم في مدينة أوغاكي بمحافظة غيفو المجاورة، يُعتقد أنه نقل جثة مايومي كيرياما (64 عامًا) من منزلها في بلدة تاروي بمحافظة غيفو ليلة 14 مارس/آذار من العام الماضي، قبل أن يتخلّص منها في الموقع المذكور.

وقد عُثر على الجثة ملفوفة ببطانية في 2 أبريل/نيسان، وتبيّن أن سبب الوفاة هو الاختناق نتيجة ضغط على الرقبة.

وتجري وحدة مشتركة من محققي شرطة محافظتي شيغا وغيفو تحقيقًا في القضية على أنها جريمة قتل.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)