【فيديو】القرد بانش الصغير يشعل مواقع التواصل بدميته في حديقة حيوانات طوكيو

أخبار اليابان

في حديقة حيوان مدينة إيتشيكاوا بمحافظة تشيبا، أصبح قرد مكاك ياباني صغير يُدعى ”بانش“ نجمًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن تخلت عنه أمه فور ولادته. ترك بانش، البالغ من العمر الآن حوالي 7 أشهر، وحيدًا بعد ولادته مباشرة. تولى فريق الحديقة رعايته وجربوا عدة وسائل لتوفير الشعور بالأمان له، مثل المناشف الملفوفة، قبل أن يجد الراحة الحقيقية في دمية أورانغوتان كبيرة محشوة.

أصبحت هذه الدمية ”الأم البديلة“ رفيقة دائمة لبانش: يحتضنها، ينام بجانبها، يسحبها معه أينما ذهب، ويختبئ خلفها عند الشعور بالخوف أو التوتر. الصور والفيديوهات التي نشرتها الحديقة على حسابها الرسمي أظهرت مشاهد مؤثرة للغاية، مما أثار تعاطفًا واسعًا حول العالم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)