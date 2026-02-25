اليابان تتطلع لدخول سوق الدفاع الأوروبية

أخبار اليابان

برلين - (جيجي برس)-- تسعى الحكومة اليابانية إلى تشجيع دخول الشركات اليابانية إلى سوق الدفاع الأوروبية الآخذة في النمو عبر تعزيز الشراكات الصناعية، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تقوية قدراتها الدفاعية.

ويرى مسؤولون يابانيون فرصًا متزايدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي، في ظل اتجاه التكتل إلى زيادة إنفاقه الدفاعي والعمل على تقليص اعتماده المفرط على الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار وفد ياباني رفيع المستوى ضم مسؤولين من وزارة الصناعة ووكالة الاستحواذ والتكنولوجيا واللوجستيات التابعة لوزارة الدفاع، إلى جانب عدد من ممثلي القطاع الخاص، كلًا من فنلندا والسويد.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز الروابط بين الشركات اليابانية ونظيراتها العاملة في قطاع الاستخدام المزدوج العسكري والمدني في البلدين.

وفي ألمانيا، تقود وزارة البنية التحتية اليابانية جهودًا للترويج للتكنولوجيا اليابانية بهدف دعم تحديث البنية التحتية ذات الصلة بالدفاع، بما في ذلك تطوير جسور قادرة على تحمّل مرور الدبابات والمركبات العسكرية الثقيلة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)