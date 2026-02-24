القصر الإمبراطوري يفتح أبوابه والجماهير تحتفل بعيد ميلاد الإمبراطور الياباني

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- زار أفراد من عامة الشعب القصر الإمبراطوري في وسط طوكيو يوم الاثنين للمشاركة في فعالية الاحتفال بعيد الميلاد السادس والستين للإمبراطور الياباني ناروهيتو، والتي أُقيمت في اليوم نفسه.

وقال الإمبراطور في كلمة ألقاها أمام الحشود:

«أشعر بامتنان بالغ لتهانيكم الطيبة. أتمنى لكم جميعًا الصحة والسعادة».

وشارك الأمير هيساهيتو، نجل ولي العهد الأمير أكيشينو والأميرة كيكو، وهو حاليًا طالب في السنة الأولى بجامعة تسوكوبا، في فعالية المعايدة العامة بعيد ميلاد الإمبراطور للمرة الأولى.

كما تطرّق الإمبراطور إلى الأضرار التي خلّفتها موجات تساقط الثلوج الكثيفة في مناطق مختلفة من البلاد، قائلًا:

«أعرب عن خالص مواساتي وتعاطفي مع جميع المتضررين».

وخلال الفترة الصباحية، ظهر الإمبراطور ثلاث مرات على شرفة قاعة تشووادن في القصر الإمبراطوري برفقة الإمبراطورة، وابنتهما الكبرى الأميرة أيكو، إضافة إلى عائلة ولي العهد الأمير أكيشينو، ولوّح مبتسمًا للحشود التي جاءت لتقديم التهاني. ووفقًا لوكالة البلاط الإمبراطوري، بلغ عدد زوار القصر، بمن فيهم الذين حضروا للتوقيع في سجل التهاني بعد الظهر، 26,973 شخصًا.