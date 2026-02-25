بعد أربع سنوات على غزو أوكرانيا… طوكيو تجدد إدانتها لروسيا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- جدّدت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، إدانتها لروسيا في الذكرى السنوية الرابعة لغزوها لأوكرانيا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي: «إن الغزو عمل شائن يقوّض أسس النظام الدولي. ولا يمكننا التسامح مع محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن بالقوة».

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أهمية «تحقيق سلام عادل ودائم في أقرب وقت ممكن».

كما دعا كيهارا إلى تقديم دعم يراعي رغبات أوكرانيا قدر الإمكان، مضيفًا: «سنواصل جهودنا بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي».

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)