اليابان تعترض على قيود صينية تطال سلعًا ذات استخدام مزدوج

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- قدمت الحكومة اليابانية، يوم الثلاثاء، احتجاجًا شديد اللهجة على قرار الصين حظر تصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى اليابان، وحثت بكين على التراجع عن هذا القرار.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن 20 شركة ومنظمة يابانية تخضع لحظر تصدير السلع التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، بما في ذلك العناصر الأرضية النادرة.

ويُعتقد أن هذه الخطوة الأخيرة تأتي في إطار الضغط الاقتصادي الذي تمارسه بكين في أعقاب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، العام الماضي بشأن تايوان.

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء، كي ساتو، في مؤتمر صحفي: ”إن الإجراء الصيني غير مقبول على الإطلاق ومؤسف للغاية“.

وأضاف ساتو، مشيرًا إلى وجود ”نقاط غامضة“ في إعلان الحكومة الصينية: ”سندرس الإجراء نفسه وتأثيره اللاحق دراسة متأنية، وسنتخذ الإجراءات اللازمة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)