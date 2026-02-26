اليابان تعلن نشر أنظمة صواريخ قرب تايوان في 2030

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي، بأن الحكومة تدرس نشر وحدة صواريخ للدفاع الجوي في جزيرة يوناغوني، الواقعة في أقصى جنوب محافظة أوكيناوا، خلال السنة المالية 2030.

وأضاف كويزومي، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء: ”قد يطرأ تغيير على الجدول الزمني تبعًا لمدى التقدم المُحرز في بناء المنشأة“.

وتعتزم وزارة الدفاع نشر وحدة من قوات الدفاع الذاتي، مُجهزة بصواريخ أرض-جو متوسطة المدى، لاعتراض الطائرات والصواريخ الباليستية، في جزيرة يوناجوني، التي تبعد حوالي 110 كيلومترات عن تايوان، وتُعدّ موقعًا استراتيجيًا في جزر نانسي جنوب غرب اليابان.

وقال كويزومي: ”نجري حاليًا الأعمال اللازمة، بما في ذلك الدراسات الأساسية المتعلقة بتطوير المنشآت اللازمة لنشر الوحدة“.

وقال إنه سيتم عقد جلسة إحاطة حول هذا الموضوع لسكان الجزيرة في الثاني من مارس. وأضاف الوزير: ”سنقدم شرحاً وافياً ودقيقاً“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)