لماذا تهيمن الأصوات “الأنثوية” على أنظمة التوجيه الآلي في اليابان؟

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أصبحت أنظمة التوجيه الصوتي الآلي في أجهزة مثل سخانات المياه وأنظمة الملاحة في السيارات جزءًا مألوفًا من الحياة اليومية في اليابان. ومع ذلك، قد لا يتساءل كثيرون عن سبب اعتماد الأصوات النسائية في معظم هذه الخدمات.

ويُعزى ذلك، وفق أحد التفسيرات الشائعة، إلى صورة نمطية تُصوّر النساء بطبيعتهن كشخصيات داعمة أو مقدّمات للرعاية.

فعلى سبيل المثال، يعلن صوت أنثوي مألوف من جهاز التحكم عن بُعد لسخانات المياه التي تنتجها شركة ريناي: «حمامك جاهز». وقال مسؤول في الشركة: «عادةً ما تُستخدم الأصوات النسائية في الإعلانات على متن الحافلات وفي ملاعب البيسبول. كما أخذنا في الاعتبار أن النساء أثناء الاستحمام قد يُفاجأن إذا سمعن صوتًا ذكوريًا».

وفي شركة ”أول نيبون إيرويز“، تُقدَّم الإعلانات الآلية على متن الطائرات بصوت نسائي. وأوضح ممثل عن الشركة أن ذلك «قد يعود جزئيًا إلى أن عددًا كبيرًا من أفراد طاقم الضيافة من النساء».

كما تعتمد العديد من إعلانات طوابق المصاعد أصواتًا نسائية، غير أن مزودي أنظمة المصاعد الرئيسيين، وهما هيتاتشي لأنظمة البناء وميتسوبيشي إلكتريك لحلول البناء، أفادا بأنهما «لا يعرفان» سببًا محددًا لهذا الاختيار أو أنه «لا يوجد» تفسير واضح له.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)