اليابان تسجل رقماً قياسياً مقلقاً في حوادث الدراجات عام 2025

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، يوم الخميس، أن عدد حوادث الدهس التي شملت المشاة وراكبي الدراجات في اليابان العام الماضي بلغ 3269 حادثًا، بزيادة قدرها 226 حادثًا مقارنةً بالعام السابق، مسجلًا بذلك أعلى مستوى له منذ عام 2006.

وبينما يُتوقع تطبيق نظام ”التذكرة الزرقاء“ الذي يُغرّم راكبي الدراجات على المخالفات المرورية البسيطة، في أبريل المقبل، صرّح مسؤول في الوكالة قائلًا: ”نسعى إلى الحد من حوادث الدراجات من خلال مواصلة الجهود لتوعية الناس بمخاطر قيادة الدراجات تحت تأثير الكحول أو أثناء استخدام الهواتف المحمولة، فضلًا عن اللوائح ذات الصلة“.

وقُبر حوالي 57% من إجمالي الحوادث على الأرصفة أو ممرات المشاة، بينما بلغت الوفيات 356 حالة، بزيادة قدرها خمس حالات.

وكان راكبو الدراجات المخمورون مسؤولين عن 87 حالة من الحالات التي أدت إلى وفيات أو إصابات خطيرة، بانخفاض قدره 12 حالة، بينما تسبب راكبو الدراجات الذين كانوا يستخدمون الهواتف المحمولة أثناء القيادة في 22 حالة، بانخفاض قدره ست حالات.

ارتفعت حوادث الدراجات النارية الصغيرة، مثل الدراجات الكهربائية، بمقدار 48 حادثة لتصل إلى 386 حادثة، منها 43 حادثة (أي ما يقارب 11%) ناجمة عن قيادة تحت تأثير الكحول. وقد وقعت معظم هذه الحوادث في وقت متأخر من الليل، مما يشير إلى أن هذه الدراجات قد تُستخدم للعودة إلى المنازل من قبل من فاتهم القطار الأخير بعد تناولهم الكحول، وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)