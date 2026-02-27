نحو نصف طلاب الثانوية في اليابان يعتمدون على الذكاء الاصطناعي التوليدي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف مسح حكومي نُشر يوم الخميس أن 46.2% من طلاب المدارس الثانوية في اليابان الذين يستخدمون الإنترنت قد استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي.

شمل المسح الذي أجرته وكالة الأطفال والأسر خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2025 حول استخدام الأطفال للإنترنت 5000 فرد تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، بالإضافة إلى أولياء أمورهم، وعددهم الإجمالي 5000، فضلًا عن 3000 ولي أمر لأطفال دون سن التاسعة. وقدّم أكثر من 60% من المشاركين في كل فئة إجابات صحيحة. بدأ هذا المسح السنوي في السنة المالية 2009.

ويُعدّ هذا الاستطلاع الأخير الأول الذي يتناول موضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي. فقد أفاد 30.8% من طلاب المرحلة الإعدادية الذين يستخدمون الإنترنت بأنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما بلغت النسبة 8.6% بين طلاب المرحلة الابتدائية الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر.

بلغ متوسط ​​الوقت الذي يقضيه طلاب المرحلة الثانوية على الإنترنت خلال أيام الأسبوع ست ساعات و44 دقيقة، بزيادة قدرها 25 دقيقة عن العام السابق، بينما بلغ متوسط ​​الوقت الذي يقضيه طلاب المرحلة الإعدادية خمس ساعات و24 دقيقة، وطلاب المرحلة الابتدائية الذين تبلغ أعمارهم 10 سنوات فأكثر ثلاث ساعات و54 دقيقة.

وبلغت نسبة استخدام الإنترنت 99% بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا، حيث يستخدم الكثير منهم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي توفرها المدارس لمشاهدة مقاطع الفيديو والبحث عن المعلومات وممارسة الألعاب. أما بين الأطفال دون سن العاشرة، فقد بلغت النسبة 75.2%.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)