الشيخوخة تتسارع في اليابان مع هبوط قياسي جديد في معدل المواليد

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، يوم الخميس، أن عدد المواليد في اليابان تراجع إلى 705,809 مواليد خلال عام 2025، مسجّلًا أدنى مستوى له على الإطلاق للعام العاشر على التوالي.

ووفقًا لأحدث تقرير أولي، انخفض عدد المواليد بمقدار 15,179 مولودًا، أي بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق، في حين بلغت وتيرة التراجع نحو 5% سنويًا خلال الفترة من 2022 إلى 2024.

وعلى مستوى المحافظات، لم تسجّل زيادة في عدد المواليد مقارنة بالعام السابق سوى كل من طوكيو ومحافظة إيشيكاوا في وسط البلاد.

وتنفق الحكومة نحو 3.6 تريليون ين سنويًا لمواجهة انخفاض معدلات المواليد، الذي يتسارع بوتيرة تفوق التوقعات التي وضعها المعهد الوطني لأبحاث السكان والضمان الاجتماعي بأكثر من 15 عامًا.

وقال مسؤول في الوزارة: ”مع استمرار تراجع عدد المواليد، نتعامل مع هذا الوضع بأقصى درجات الجدية“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)