اليابان بين طهران وواشنطن: رفض حازم للنووي الإيراني ودعوة عاجلة لاحتواء التصعيد

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية، في ما يتعلق بالهجوم العسكري الذي شنّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، موقفها القائل إن «تطوير إيران لأسلحة نووية أمر لا يمكن قبوله مطلقًا». ويُفهم من ذلك أنها أبدت قدرًا من التفهم للتحرك الأمريكي من منظور الحفاظ على نظام منع الانتشار النووي الدولي.

وفي مؤتمر صحفي عُقد فجر الأول من الشهر، أشار كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا إلى أن المشاورات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي «بالغة الأهمية لحل القضية النووية الإيرانية، وقد دعمتها بلادنا بقوة». كما شدد على أهمية نظام منع الانتشار، داعيًا إلى أن «توقف إيران تطوير الأسلحة النووية وكذلك الأنشطة التي تزعزع استقرار المنطقة».

وفي الوقت نفسه، أكد أن «اليابان احترمت بوصفه موقفًا أساسيًا لها قيماً ومبادئ مثل الحرية والديمقراطية وسيادة القانون»، متجنبًا التعليق المباشر على تحركات الولايات المتحدة وغيرها.

وقبل ذلك، عقدت الحكومة اجتماعًا لمجلس الأمن القومي في مقر رئاسة الوزراء بحضور رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي، حيث تم الاتفاق على العمل بالتنسيق مع الدول المعنية لجمع المعلومات. واستمر الاجتماع لأكثر من ساعة في خطوة وُصفت بأنها غير اعتيادية.

وتعتمد اليابان على منطقة الشرق الأوسط في أكثر من 90% من وارداتها النفطية، وقد حرصت حتى الآن على الحفاظ على علاقات جيدة مع الدول المنتجة للنفط، كما أقامت علاقات صداقة مستقلة وطويلة الأمد مع إيران. وفي المقابل، تُعد الولايات المتحدة حليفها الوحيد، ما يجعل لتداعيات الهجوم الحالي آثارًا كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والأمني.

وأكد كيهارا أن «السلام والاستقرار في الشرق الأوسط أمران بالغا الأهمية بالنسبة لبلادنا أيضًا»، معربًا عن عزم الحكومة على ضمان تأمين مصادر الطاقة. وأضاف: «سنعمل بالتنسيق مع المجتمع الدولي، ونبذل جميع الجهود الدبلوماسية اللازمة من أجل تهدئة الأوضاع في أقرب وقت ممكن». كما أوضح أنه «لم ترد تقارير تفيد بحدوث تأثير فوري على العرض والطلب في سوق النفط».

وفي ضوء تصاعد التوتر، شددت الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين اليابانيين المقيمين في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها ستواصل متابعة أوضاع طرق الإجلاء بحرًا وجوًا.

من جانبه، صرّح وزير الدفاع شينجيرو كويزومي للصحفيين بأن «قوات الدفاع الذاتي مستعدة دائمًا لإرسال وحداتها بسرعة وبصورة مناسبة من أجل تنفيذ عمليات نقل المواطنين اليابانيين».

(النص الأصلي باللغة اليابانية، جيجي برس)