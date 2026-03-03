اليابان تُجلي 5 مواطنين من إسرائيل إلى الأردن

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية، يوم الاثنين، أنها أجلت خمسة مواطنين يابانيين من إسرائيل إلى الأردن، في أعقاب الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي الأخير على إيران.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن نحو ألف مواطن ياباني يقيمون في إسرائيل، وقد غادر خمسة منهم العاصمة تل أبيب على متن حافلة متجهة إلى عمّان، عاصمة الأردن. وتُعد هذه أول عملية إجلاء لمواطنين يابانيين منذ عملية مماثلة نُفذت في يونيو/حزيران من العام الماضي، في ظل تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل.

كما تستعد الحكومة اليابانية لتقديم المساعدة لرعاياها الراغبين في مغادرة إيران. وقال وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي، خلال جلسة برلمانية، إن طوكيو على تواصل مع معظم المواطنين اليابانيين، البالغ عددهم نحو 200 شخص، الموجودين حاليًا في إيران.

وأضاف: ”لم نتلقَّ أي معلومات تشير إلى تعرضهم لأي أذى“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)