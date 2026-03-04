اليابان تعيد النظر في تفعيل حق الدفاع الذاتي الجماعي على أساس كل حالة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح مسؤول بأن اليابان ستدرس، حالةً بحالة، ما إذا كانت ستستخدم حقها في الدفاع الذاتي الجماعي في حال فرض حصار صاروخي على مضيق هرمز من إيران أو أي جهة أخرى.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: ”ستتخذ الحكومة قرارًا بناءً على الظروف الفردية وجميع المعلومات المتاحة“.

وبالتالي، امتنع عن توضيح ما إذا كان مثل هذا الحصار على ممر نقل النفط الحيوي سيشكل ما يُسمى ”حالة تهديد للبقاء“ التي تسمح لليابان بممارسة حقها في الدفاع الذاتي الجماعي.

ورداً على سؤال وُجّه إليه يوم الاثنين حول ما إذا كان حصار المضيق سيُعتبر حالة تهديد للبقاء أو حالة ذات تأثير كبير على سلامة البلاد وأمنها، قال كيهارا إن الحكومة لم تُحدد بعد ما إذا كان الوضع الحالي يندرج تحت أي من هاتين الفئتين.

وقد ذكرت الحكومة عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز كمثال محتمل على ممارسة البلاد لحقها في الدفاع الجماعي عن النفس.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)