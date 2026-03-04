سفير إيران يطالب اليابان بالتصدي للهجمات الأمريكية الإسرائيلية على بلاده

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- صرّح السفير الإيراني لدى اليابان، بيمان سادات، يوم الثلاثاء، بأنه طالب اليابان بالتصدي بحزم، بالتعاون مع المجتمع الدولي، للهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

وقدّم سادات هذا الطلب خلال لقائه مع وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيغي، يوم الاثنين، واصفًا الهجمات بأنها ”انتهاكات صارخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة“، وذلك بحسب ما أفاد به السفير في مؤتمر صحفي عُقد في طوكيو.

كما وصف سادات الهجمات بأنها ”جريمة حرب“ و”إبادة جماعية“، قائلاً: ”إن التقاعس عن الرد بحزم على هذا العدوان لن يشجع مرتكبيه فحسب، بل سيُلحق أيضًا ضررًا دائمًا لا يُمكن إصلاحه بأسس النظام القانوني الدولي لعقود قادمة“.

وقد أسفرت الهجمات الأمريكية الإسرائيلية عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي. وصف سادات هذا العمل بأنه ”عمل إرهابي“، مضيفًا: ”سنواصل دفاعنا حتى يتوقف العدوان“.

ودافع سادات عن إغلاق إيران لمضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي للنفط الخام، قائلاً: ”أي دولة تواجه تهديدًا وجوديًا لن تتردد في استخدام قدراتها ونفوذها الجيوسياسي“.





(النص الأصلي باللغة الإنكبيزية، جيجي برس)