قرار قضائي في اليابان ينهي نشاط جماعة دينية مثيرة للجدل

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أيدت محكمة طوكيو العليا، يوم الأربعاء، حكمًا ابتدائيًا يقضي بحلّ الجماعة المعروفة سابقًا باسم كنيسة التوحيد، وسحب صفتها كمؤسسة دينية.

وقالت القاضية موتوكو ميكي: «إن قرار الحلّ ضروري ولا مفرّ منه، حتى مع الأخذ في الاعتبار تأثيره على حرية أتباعها في ممارسة شعائرهم الدينية».

ودخل قرار الحلّ حيّز التنفيذ رغم إعلان الجماعة عزمها الطعن فيه أمام المحكمة العليا اليابانية.

ويُعدّ هذا الحكم محطة بارزة في مسار قضية كنيسة التوحيد، المعروفة رسميًا باسم ”اتحاد الأسرة من أجل السلام العالمي والتوحيد“، والتي خضعت لتدقيق متجدد عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي عام 2022، على يد متهم كان يعتقد بوجود صلة بين آبي والمنظمة.

ومع سريان قرار المحكمة، سيباشر المصفي المعين من قبلها الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تصفية أصول الجماعة وتعويض المتضررين ماليًا. كما ستفقد الجماعة وضعها المعفى من الضرائب بصفتها مؤسسة دينية، وسيتنحّى مسؤولوها التنفيذيون عن مناصبهم.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)