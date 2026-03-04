طوكيو تنفذ عملية إجلاء لمواطنيها من إيران

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت الحكومة اليابانية، الأربعاء، أنها أجلت مواطنين اثنين مقيمين في إيران إلى أذربيجان المجاورة، وسط تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

تم إجلاء المواطنين اليابانيين براً، حيث غادرا طهران يوم الثلاثاء بتوقيت اليابان، ووصلا إلى باكو، عاصمة أذربيجان، فجر الأربعاء.

وتولى اثنان من أعضاء فريق الاستجابة للطوارئ التابع لوزارة الخارجية اليابانية، بالإضافة إلى مسؤول طبي من السفارة اليابانية في تركيا، رعاية المُجَلّين.

كما أجلت الحكومة اليابانية 5 مواطنين من إسرائيل بالحافلات. ووفقاً لوزارة الخارجية، يوجد حالياً نحو 200 ياباني في إيران، ونحو 1000 في إسرائيل.

ستدرس طوكيو مواصلة عمليات الإجلاء في حال طلب المزيد من المواطنين اليابانيين المساعدة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)