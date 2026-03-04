انخفاض مؤشر نيكي الياباني مع تصاعد التوترات في الشرق الاوسط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- انخفض مؤشر نيكي 225 الياباني، المؤشر الرئيسي للأسهم، بأكثر من 2000 نقطة يوم الأربعاء، مع استمرار المخاوف من صراع طويل الأمد بين القوات الأمريكية والإسرائيلية وإيران، مما أدى إلى عمليات بيع محمومة.

وتراجع المؤشر 2033.51 نقطة، أو 3.61%، عن يوم الثلاثاء، ليغلق عند 54245.54 نقطة. وقد انخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 54000 نقطة لأول مرة منذ 6 فبراير.

وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على انخفاض قدره 138.50 نقطة، أو 3.67%، عند 3633.67 نقطة. وتراجع كلا المؤشرين لليوم الثالث على التوالي.

وكانت خسارة نيكي خامس أكبر خسارة مسجلة، حيث فقد نحو 4600 نقطة، أو 7.82%، خلال سلسلة التراجع التي استمرت ثلاثة أيام.

ويتزايد قلق المستثمرين من أن استمرار النزاع قد يُلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد الياباني وأرباح الشركات، ولا سيما في حال إغلاق مضيق هرمز، الممر الحيوي البالغ الأهمية في مسارات نقل النفط.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)