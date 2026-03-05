تحرك رسمي في طوكيو: اجتماع خبراء يبحث ملف تملك الأجانب للأراضي

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- عقدت الحكومة اليابانية، يوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة خبراء لبحث قواعد تملك الأجانب للأراضي، على أن تُعدّ سياسة أساسية بهذا الشأن بحلول الصيف.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا في مؤتمر صحفي: «نرغب في أن يعمّق الخبراء في مجالات الأمن القومي والعلاقات الدولية وسياسة الأراضي النقاشات حول الأطر التنظيمية» ذات الصلة.

وذكرت الحكومة أن عددًا من أعضاء اللجنة دعوا، خلال الاجتماع، إلى وضع مستوى معيّن من اللوائح من منظور الأمن القومي، كما طُرحت مقترحات بضرورة توضيح الحكومة للرأي العام أسباب الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات.

وتتركز المناقشات على ما إذا كان ينبغي أن تستهدف اللوائح الأجانب حصريًا، وما إذا كان يتعين استحداث نظام تصاريح مسبقة أو الاكتفاء بنظام للإبلاغ. كما تعتزم الحكومة إجراء مسح لعمليات شراء الأجانب للشقق السكنية، والنظر في اتخاذ تدابير مناسبة عبر اللجنة عند الضرورة.

ويرأس اللجنة الأستاذ الفخري بجامعة طوكيو أكيرا موريتا، وتضم تسعة أعضاء آخرين، من بينهم شيغيرو كيتامورا، الأمين العام السابق لأمانة الأمن القومي، ونائب وزير الدفاع السابق تيتسورو كوروي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)