طوكيو ترفع مستوى التحذير في الشرق الأوسط وتؤمّن رحلات لإعادة رعاياها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- رفعت وزارة الخارجية اليابانية يوم الخميس مستوى التحذير من السفر إلى ست دول في الشرق الأوسط، وذلك على خلفية تدهور الأوضاع في المنطقة عقب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأصبح مستوى التحذير عند الدرجة الثالثة، وهي ثاني أعلى درجة ضمن نظام التحذير المكوّن من أربع مستويات، حيث دعت الوزارة المواطنين اليابانيين إلى الامتناع عن السفر إلى الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عُمان، والمنطقة الشرقية من السعودية لأي سبب كان، كما أوصت اليابانيين المقيمين هناك بالنظر في إمكانية الإجلاء أو الاستعداد له.

ومع إغلاق المطارات الدولية في الكويت والبحرين وقطر والإمارات، تخطط الوزارة لنقل المواطنين اليابانيين برًا إلى الرياض عاصمة السعودية ومسقط عاصمة سلطنة عُمان، حيث لا تزال المطارات مفتوحة. وبعد ذلك، سيتم نقل الراغبين إلى طوكيو عبر رحلات جوية مستأجرة من قبل الحكومة اليابانية.

وأشارت الوزارة إلى أن توافد مواطنين من دول مجاورة إلى مطاري الرياض ومسقط أدى إلى صعوبة متزايدة في تأمين تذاكر الطيران.