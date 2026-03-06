سوبارو تطلق أول سيارة كهربائية من إنتاجها الذاتي في اليابان بمدى يصل إلى 734 كيلومترًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت شركة سوبارو اليابانية يوم الخميس أنها ستطرح سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية ترايلسيكر في السوق المحلية يوم 9 أبريل/نيسان.

وقد تم تطوير سيارة ترايلسيكر بالتعاون مع شركة تويوتا موتور، وهي أول سيارة كهربائية تنتجها سوبارو بنفسها. ويمكن للسيارة الجديدة أن تقطع مسافة تصل إلى 734 كيلومترًا بشحنة واحدة، وهي من بين الأطول مدى في اليابان.

ويمكن شحن البطارية من 10٪ إلى 80٪ خلال 28 دقيقة فقط، وتبقى مدة الشحن نفسها حتى في درجات الحرارة المنخفضة، بفضل تزويد السيارة بوظيفة تدفئة البطارية.

كما تتميز ترايلسيكر بمساحة أمتعة أكبر مقارنة بالسيارات المماثلة في الحجم، وتتوفر منها نسختان: الدفع الرباعي والدفع الأمامي. ولم تكشف سوبارو بعد عن أسعارها.

وكانت الشركة قد أطلقت سيارة سولتيرا الكهربائية في أبريل/نيسان 2022، وهي أيضًا طُورت بالتعاون مع تويوتا، إلا أن سوبارو كانت تعتمد على تويوتا في إنتاجها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)