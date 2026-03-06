السجن 7 سنوات لجندي أمريكي في أوكيناوا بتهمة اعتداء جنسي

أخبار اليابان

ناها، أوكيناوا - (جيجي برس)-- أيدت المحكمة العليا اليابانية يوم الخميس حكمًا بالسجن لمدة سبع سنوات بحق جندي من مشاة البحرية الأمريكية يبلغ من العمر 23 عامًا، كان قد أُدين بارتكاب اعتداء جنسي تسبب في إصابة امرأة في محافظة أوكيناوا بجنوب اليابان في مايو/أيار 2024.

ورفض القاضي هيروأكي كيكوتشي، رئيس الهيئة القضائية في فرع ناها التابع للمحكمة العليا في فوكوؤكا، دفوع هيئة الدفاع التي أصرت على براءة المتهم جامل كلايتون، بحجة أن شهادة المرأة غير موثوقة.

وقال القاضي: ”لا تتضمن الشهادة ما يثير الشك،ولا يمكن اعتبارها غير طبيعية“.

وقضت المحكمة بأن كلايتون اعتدى على المرأة في 26 مايو/أيار 2024 بدافع جنسي، حيث أحاط عنقها بذراعيه من الخلف وقام بخنقها، ما تسبب لها في إصابات استغرقت نحو أسبوعين للشفاء.