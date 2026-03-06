اتفاق ياباني إماراتي جديد يعزز التجارة الحرة ويفتح الطريق أمام السيارات اليابانية

طوكيو - (جيجي برس)-- أعلنت وزارة الخارجية اليابانية يوم الخميس أن اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة أنهتا المفاوضات بشأن اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة للتجارة الحرة.

وبموجب الاتفاق، ستلغي الإمارات الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات اليابانية الرئيسية المستوردة تدريجيًا خلال سبع سنوات من دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

وتعد هذه أول اتفاقية شراكة اقتصادية تبرمها اليابان مع دولة في الشرق الأوسط، في إطار سعيها للاستفادة من الطلب المتزايد في الإمارات، التي تُعد من الاقتصادات الرئيسية سريعة النمو في المنطقة.

وفي المقابل، فإن كوريا الجنوبية، التي سبقت اليابان في إبرام اتفاقية مماثلة مع الإمارات، ستحصل على إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات خلال عشر سنوات من بدء تنفيذ الاتفاق، إلا أن الاتفاق الكوري الجنوبي لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

ويحافظ مصنعو السيارات اليابانيون حاليًا على الحصة الأكبر في سوق السيارات الإماراتية، في حين تسعى الشركات الكورية الجنوبية إلى توسيع حضورها والمنافسة بقوة.