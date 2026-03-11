بعد 15 عامًا… شرطة ميياغي تواصل جهودها لإعادة رفات ضحايا الكارثة إلى عائلاتهم

أخبار اليابان

ميياغي - (جيجي برس)-- شكّلت عودة بقايا عظام طفلة تبلغ من العمر ست سنوات، فُقدت في زلزال وتسونامي مارس/ آذار 2011، مفاجأة سارة لعائلتها في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بعد أكثر من 14 عامًا على الكارثة.

تم التعرف على الرفات على أنها تعود لناتسوسي ياماني من قبل وحدة تابعة لقسم التحقيقات الأول في مقر شرطة محافظة ميياغي. تأسست هذه الوحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للبحث عن الرفات المجهولة الهوية والمفقودين بعد الكارثة والتحقيق في أمرهم.

جددت هذه الحادثة التزام ضباط شرطة المحافظة بإعادة أكبر عدد ممكن من الرفات إلى عائلاتهم.

يقول المفتش يويا كيونو، 43 عامًا، قائد الوحدة: ”هناك من ينتظر كل رفات“. مهمتنا هي إعادتهم إلى مكانهم.

في فبراير/شباط 2023، تلقى مركز شرطة ميناميسانريكو التابع لشرطة المحافظة بلاغًا عن وجود ما يبدو أنه عظمة بشرية. عُثر عليها من قبل عمال في شركة تُجري عمليات فرز بعد أعمال تنظيف في مدينة كيسينوما وبلدة ميناميسانريكو، الواقعتين على ساحل المحيط الهادئ في محافظة مياغي شمال شرق اليابان.













(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)