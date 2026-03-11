رغم كثرة الزلازل… كثير من اليابانيين غير مستعدين للكوارث المستقبلية

كوارث

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف استطلاع رأي حديث أن 69.2% من المشاركين لم يتخذوا أي إجراءات أو اتخذوا إجراءات غير كافية للاستعداد لكوارث مستقبلية محتملة مماثلة للزلزال والتسونامي المدمرين اللذين ضربا اليابان في مارس/ آذار 2011.

ووفقًا لاستطلاع أجرته جمعية الصليب الأحمر اليابانية عبر الإنترنت في الفترة من 9 إلى 12 يناير/ كانون الثاني، وشمل 1200 شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و69 عامًا في جميع أنحاء اليابان، قال 84.1% منهم إنهم يعتقدون أن كارثة مماثلة لزلزال وتسونامي 11 مارس 2011 ستحدث في المستقبل.

لكن 20.3% قالوا إنهم غير مستعدين إطلاقًا لمثل هذه الكارثة، بينما قال 48.9% إن إجراءاتهم غير كافية.

في المقابل، قال 20.5% إنهم مستعدون بشكل كامل أو جزئي. وبلغت نسبة المشاركين الذين قالوا إنهم غير متأكدين 10.3%.


قال مسؤول في المنظمة: ”على الرغم من صعوبة الاستعداد للكوارث التي قد تفوق توقعاتنا، فمن المهم أن نفكر فيما ينقصنا“. وأضاف: ”نأمل أن نساهم في رفع مستوى وعي الناس (بأهمية اتخاذ تدابير للحد من أضرار الكوارث) من خلال تقديم ندوات متخصصة“.


(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)

كارثة زلزال شرق اليابان زلزال جيجي برس