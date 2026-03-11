رغم كثرة الزلازل… كثير من اليابانيين غير مستعدين للكوارث المستقبلية

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- كشف استطلاع رأي حديث أن 69.2% من المشاركين لم يتخذوا أي إجراءات أو اتخذوا إجراءات غير كافية للاستعداد لكوارث مستقبلية محتملة مماثلة للزلزال والتسونامي المدمرين اللذين ضربا اليابان في مارس/ آذار 2011.

ووفقًا لاستطلاع أجرته جمعية الصليب الأحمر اليابانية عبر الإنترنت في الفترة من 9 إلى 12 يناير/ كانون الثاني، وشمل 1200 شخص تتراوح أعمارهم بين 10 و69 عامًا في جميع أنحاء اليابان، قال 84.1% منهم إنهم يعتقدون أن كارثة مماثلة لزلزال وتسونامي 11 مارس 2011 ستحدث في المستقبل.

لكن 20.3% قالوا إنهم غير مستعدين إطلاقًا لمثل هذه الكارثة، بينما قال 48.9% إن إجراءاتهم غير كافية.

في المقابل، قال 20.5% إنهم مستعدون بشكل كامل أو جزئي. وبلغت نسبة المشاركين الذين قالوا إنهم غير متأكدين 10.3%.



قال مسؤول في المنظمة: ”على الرغم من صعوبة الاستعداد للكوارث التي قد تفوق توقعاتنا، فمن المهم أن نفكر فيما ينقصنا“. وأضاف: ”نأمل أن نساهم في رفع مستوى وعي الناس (بأهمية اتخاذ تدابير للحد من أضرار الكوارث) من خلال تقديم ندوات متخصصة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)