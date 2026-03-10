اليابان تدعو إيران إلى إطلاق سراح اثنين من رعاياها

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- تحدث وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي يوم الاثنين، حيث أدان إيران لهجماتها على منشآت القطاع الخاص في الدول المجاورة، ولتهديدها سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

كما طالب موتيغي بالإفراج الفوري عن مواطنين يابانيين اثنين محتجزين حالياً في إيران.

وأعرب وزير الخارجية الياباني عن قلقه البالغ إزاء استمرار تبادل الهجمات بين إيران والقوات الأمريكية الإسرائيلية. كما أعرب عن معارضة بلاده لتطوير إيران أسلحة نووية.

وشرح عراقجي موقف إيران، وأبدى استعداده للتعاون لضمان سلامة المواطنين اليابانيين.

واتفق الوزيران على مواصلة التواصل الوثيق.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)