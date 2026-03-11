اليابان ترفع رسوم الإقامة للأجانب بشكل كبير

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أقرّ مجلس الوزراء الياباني، يوم الثلاثاء، مشروع قانون لرفع الحد الأقصى لرسوم طلبات الإقامة للأجانب حتى 30 ضعفًا، وإنشاء نظام إلكتروني لتصاريح السفر قبل الوصول.

ويُعدّ هذا التعديل على قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين أول تغيير في الحد الأقصى للرسوم منذ عام 1981. وتسعى الحكومة إلى إقرار مشروع القانون المعدّل خلال الدورة الحالية للبرلمان.

وبلغ عدد المقيمين الأجانب في اليابان حوالي 4.13 مليون نسمة بنهاية عام 2025، وهو أعلى مستوى مسجّل. وتسعى حكومة رئيسة الوزراء تاكايتشي ساناي، من خلال هذه الرسوم المرتفعة، إلى تأمين التمويل اللازم للتدابير المتعلقة بالأجانب.

ينص مشروع القانون على رفع الحد الأقصى للرسوم إلى 100 ألف ين ياباني للحصول على تصريح تغيير وضع الإقامة وتمديد مدة الإقامة، وإلى 300 ألف ين ياباني للحصول على تصريح الإقامة الدائمة.

أما حاليًا، فيبلغ الحد الأقصى للرسوم 10 آلاف ين ياباني لجميع الفئات الثلاث.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)