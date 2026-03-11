وصول دفعة جديدة من المواطنين اليابانيين الذين تم إجلاؤهم من الشرق الأوسط

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- وصلت صباح الثلاثاء إلى مطار ناريتا الدولي قرب طوكيو رحلة جوية مستأجرة من الحكومة اليابانية تقلّ 281 شخصًا، بينهم مواطنون يابانيون، من الشرق الأوسط.

وجاءت هذه الرحلة عقب وصول رحلة مماثلة إلى المطار في محافظة تشيبا يوم الأحد. وبذلك، بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين نقلتهم الرحلتان 388 شخصًا، بمن فيهم أفراد عائلات من جنسيات أجنبية، إلى اليابان.

أما الرحلة الثانية، فقد نقلت مقيمين من الكويت والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية. وكانت الطائرة قد غادرت العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين.

وتعتزم الحكومة مواصلة تقديم المساعدة للمواطنين اليابانيين الراغبين في مغادرة الشرق الأوسط في ظلّ التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

كما تعتزم الحكومة تسيير رحلات جوية مستأجرة إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة، حيث استؤنفت بعض عمليات المطارات الدولية. ومن المقرر حاليًا تسيير رحلة واحدة من الرياض وأخرى من دبي إلى اليابان.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)