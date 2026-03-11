بعد 15 عامًا على كارثة زلزال شرق اليابان… آلاف اليابانيين ما زالوا بلا عودة إلى ديارهم

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أحيت اليابان يوم الأربعاء الذكرى الخامسة عشرة للزلزال والتسونامي والحادث النووي المدمر الذي وقع في مارس/ آذار 2011، ولا يزال نحو 26 ألف شخص يعيشون في مناطق النزوح.

وبلغ إجمالي النازحين في مختلف أرجاء البلاد 26281 شخصًا حتى مطلع فبراير/ شباط الماضي، وفق ما أفادت به وكالة إعادة الإعمار.

وتبقى أوامر الإخلاء نافذةً في سبع بلديات بمحافظة فوكوشيما، مسرح أشد حادث نووي في التاريخ الياباني، الذي اندلع إثر زلزال قوته 9 درجات والتسونامي المرافق له في الحادي عشر من مارس/ آذار 2011. وقد يئس كثير من النازحين من العودة إلى ديارهم.

ستنتهي المرحلة الثانية من إعادة الإعمار التي حددتها الحكومة بنهاية هذا الشهر، وتعتزم الحكومة خلال السنوات الخمس المقبلة التركيز على دعم فوكوشيما، بما في ذلك التخلص النهائي من التربة التي جُمعت خلال أعمال التطهير، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم.

ارتفع عدد ضحايا الكارثة الثلاثية، التي ضربت منطقة توهوكو الشمالية الشرقية بشدة، بمقدار قتيل واحد عن العام الماضي ليصل إلى 15901 قتيلاً، وذلك بعد أن تم التعرف على رفات عُثر عليها في محافظة ميياغي العام الماضي، وتبين أنها تعود لطفلة تبلغ من العمر ست سنوات من محافظة إيوات المجاورة، وفقًا لما ذكرته وكالة الشرطة الوطنية.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)