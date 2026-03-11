تصاعد التوترات في إيران يدفع شركات التأمين اليابانية لتوسيع نطاق المناطق الخطرة

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- أفادت مصادر مطلعة أن ثلاثًا من كبريات شركات التأمين في اليابان تعتزم توسيع نطاق المناطق البحرية المصنّفة عالية المخاطر، والتي تتطلب دفع أقساط إضافية ضمن وثائق تأمين السفن ضد مخاطر الحرب والإرهاب، وذلك على خلفية التوترات المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة، التي تشمل شركات طوكيو مارين ونيتشيدو للتأمين ضد الحرائق، وميتسوي سوميتومو للتأمين، وسومبو جابان للتأمين، إلى زيادة الأعباء المالية على شركات الشحن.

واعتبارًا من يوم الجمعة، ستُدرج المياه المحيطة بكل من قطر والكويت والبحرين، المطلة على الخليج العربي، ضمن المناطق البحرية عالية المخاطر، إضافة إلى المناطق الواقعة قبالة سواحل إيران والعراق.

وبدأت شركات التأمين بالفعل بإبلاغ شركات الشحن بهذه التغييرات.

وبموجب القواعد المعمول بها، يتعيّن على شركات الشحن إخطار شركات التأمين مسبقًا عند مرور سفنها عبر المناطق المصنفة عالية المخاطر، مع دفع أقساط إضافية. وفي حال عدم الالتزام بذلك، قد لا تُصرف تعويضات التأمين حتى إذا تعرضت السفن لأضرار.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)