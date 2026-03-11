وزيرا الدفاع الياباني والأمريكي يبحثان تطورات الوضع في إيران هاتفيًا

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس)-- ناقش وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث الوضع المتعلق بإيران عبر الهاتف يوم الثلاثاء.

وشرح هيغسيث آخر التطورات والتوقعات المستقبلية بشأن هذا البلد الشرق أوسطي.

وقال كويزومي إن طوكيو تراقب الوضع عن كثب باهتمام بالغ لضمان سلامة المواطنين اليابانيين.

واتفق الجانبان أيضاً على مواصلة التواصل الوثيق خلال المكالمة التي استمرت 20 دقيقة، والتي كانت أول نقاش معلن بينهما منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وفي اليوم نفسه، التقت رئيسة الوزراء اليابانية تاكايتشي ساناي بالسفير الأمريكي لدى اليابان جورج غلاس. وقبل زيارتها للولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، قالت تاكايتشي إنها تتطلع إلى إعادة تأكيد قوة التحالف الياباني الأمريكي الراسخ.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)