وفاة مراهق بعد حقنه بدواء مضاد للسرطان وحالتان أخريان حرجتان في مستشفى قرب طوكيو

أخبار اليابان

سايتاما - (جيجي برس)-- أعلن مسؤولون في مستشفى بمدينة سايتاما، قرب طوكيو، عن وفاة مريض سرطان الدم (لوكيميا) يتراوح عمره بين 10 و19 عامًا، وإصابة شابين آخرين بفقدان الوعي، وذلك بعد تلقيهما حقنًا في النخاع الشوكي بأدوية مضادة للسرطان.

وأفاد المسؤولون، يوم الأربعاء، أن مركز سايتاما الطبي للأطفال يتشاور مع الشرطة تحسبًا لاحتمالية أن يكون الحادث جنائيًا أو عرضيًا.

ومن بين المرضى الثلاثة، توفي أحدهم في فبراير/شباط، بينما يرقد طفل دون العاشرة من عمره، والمريض الآخر الذي يتراوح عمره بين 10 و19 عامًا، في حالة حرجة.

وتلقى المرضى الثلاثة الحقن بين يناير/كانون الثاني وأكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وسرعان ما ظهرت عليهم أعراض عصبية، من بينها شلل في الأطراف ومشاكل في التنفس.

ووجدت عينات من السائل النخاعي للمرضى الثلاثة تحتوي على فينكريستين، وهو دواء مضاد للسرطان، يُسبب تلفًا في الجهاز العصبي المركزي حتى بكميات ضئيلة، ولذلك يُحظر استخدامه في الحقن في النخاع الشوكي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)