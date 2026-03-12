اليابان تعتزم السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية

أخبار اليابان

طوكيو، 11 مارس (جيجي برس) - أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، تاكايتشي ساناي، يوم الأربعاء، أن اليابان ستفرج عن احتياطياتها النفطية ابتداءً من يوم الاثنين، في ظل الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام.

وقالت رئيسة الوزراء للصحفيين: ”مع استمرار تعذر مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، من المتوقع أن تنخفض واردات النفط إلى بلادنا بشكل ملحوظ اعتبارًا من نهاية هذا الشهر“.

وأشارت إلى أن اليابان لن تنتظر قرارًا دوليًا رسميًا بشأن الإفراج المشترك عن احتياطياتها النفطية.

وتعتزم الحكومة اليابانية الإفراج عن احتياطيات نفطية خاصة تكفي لمدة 15 يومًا، واحتياطيات حكومية تكفي لمدة شهر، بالإضافة إلى الاستفادة من احتياطياتها المشتركة مع الدول المنتجة للنفط. وستكون هذه المرة الأولى التي تفرج فيها اليابان عن احتياطياتها النفطية بشكل منفرد.

كما ذكرت تاكايتشي أنها أصدرت تعليماتها لوزير الصناعة، ريوسي أكازاوا، بتنفيذ إجراءات طارئة في أسرع وقت ممكن للحفاظ على أسعار البنزين بالتجزئة عند حوالي 170 ينًا للتر أو أقل في المتوسط ​​على مستوى البلاد.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)