الياباني ياناي ضمن قائمة فوربس لأثرياء العالم

أخبار اليابان

نيويورك - (جيجي برس)-- تصدر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قائمة أغنى أغنياء العالم للعام الثاني على التوالي، وفقًا لتصنيفات فوربس لعام 2026. وقد تضاعفت ثروته الإجمالية 2.5 مرة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 839 مليار دولار.

ويعود صعود ماسك جزئيًا إلى الارتفاع الكبير في أسهم شركة تسلا، عملاق صناعة السيارات الكهربائية الذي يرأسه، والقيمة السوقية المتزايدة لشركة سبيس إكس، وهي شركة لتطوير الفضاء من المتوقع طرحها للاكتتاب العام هذا العام. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تصل فيها ثروة شخصية إلى 800 مليار دولار.

تصدّر تاداشي ياناي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فاست ريتيلينغ، المالكة لسلسلة متاجر الملابس «يونيكلو»، قائمة مجلة فوربس لأثرياء اليابان ضمن تصنيف أثرياء العالم لعام 2026، محتلاً المرتبة الثانية والثلاثين عالميًا.

وبلغت ثروة ياناي الصافية 61.8 مليار دولار، مقارنة بعام 2025 حين جاء في المرتبة الثلاثين ضمن القائمة التي تنشرها المجلة الاقتصادية الأمريكية.

وجاء في المرتبة الثانية بين رجال الأعمال اليابانيين ماسايوشي سون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سوفت بنك غروب» للاستثمار في التكنولوجيا، بثروة تُقدّر بنحو 51.5 مليار دولار، ليحتل المرتبة السادسة والثلاثين عالميًا، متقدمًا بشكل ملحوظ من المرتبة الستين في العام السابق.

أما ثالث أغنى رجل أعمال ياباني فكان تاكيميتسو تاكيزاكي، مؤسس شركة «كيانس» المتخصصة في تصنيع أجهزة الاستشعار، بثروة تُقدّر بنحو 20.3 مليار دولار، ليحل في المرتبة 128 عالميًا، متراجعًا من المرتبة 102 في العام الماضي.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)